الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: شهداء وجرحى بقصف العدو الاسرائيلي حي الشيقان في مدينة بعلبك شرق لبنان

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :