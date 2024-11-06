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خلال محادثة مع نظيره التركماني:

وزير الخارجية الايراني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع ترکمنستان

وزير الخارجية الايراني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع ترکمنستان
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي" ونظيره التركماني "رشيد مردوف"، على ارادة البلدين في توسيع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

العالم _ إيران

وتباحث الوزيرين عراقجي ومردوف، تباحثا هاتفيا اليوم الاربعاء، بشان اخر المستجدات على صعيد القضايا الثنائية، وبعض التطورات في المنطقة.

كما تشاور وزيرا خارجية ايران وتركمانستان، حول الاليات الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مضافا الى استمرار التعاون الثنائي لدى المنظمات الاقليمية والدولية.

الى ذلك، اعتبر عراقجي العلاقات بين طهران وعشق اباد، بانها في طور التقدم وماضية بالاتجاه الصحيح.

من جانبه، وصف مردوف، الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين الايرانيين والتركمان، انها مثالا على التعاون رفيع المستوى بين البلدين؛ ودعا الى مواصلة الجهود الهادفة لتنمية هذه الاواصر.

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