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حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية قاعدة "زولوفون" للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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