الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: سقوط صواريخ في المنطقة الصناعية "شاعر نعما" في مدينة عكا عقب رشقة صاروخية اطلقت من لبنان

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :