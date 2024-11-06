ترامب يفوز بأكثر الانتخابات الاميرکية تكلفة في التاريخ

العالم - الاميركيتان

استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ من الديموقراطيين؛ بهذه العبارة هنأ المرشح الجمهوري دونالد ترامب نفسه وجمهوره؛ معلناً النصر على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية الأكثر تكلفة في التاريخ باجمالي إنفاق تجاوز خمسة عشر مليار دولار.

وقال ترامب:"استعدنا السيطرة علي مجلس الشيوخ وحققنا فوزا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل؛ وصنعنا التاريخ لأننا ببساطة تخطينا عقبات لم يظن أحد أنه من الممكن تخطيها. لقد كنت العقل المدبر لأعظم حركة سياسية في كل العصور؛ انتصاري هو توافق سياسي تاريخي".

فوز ترامب بالبيت الأبيض يعطي دفعاً كبيراً للجمهوريين في محاولته السيطرة على كل فروع السلطة في الولايات المتحدة؛ وتطبيق برنامجه وتعيين قضاة جدد في المحكمة الأميركية العليا النافذة جداً.

وتقول مجلة نيوزويك إن عصر ترامب قد عاد الان؛ وبدلاً من إنهاء حياته المهنية على نغمة خاسرة كرئيس تمت محاكمته مرتين وحكم فترة واحدة وكمجرم مدان ستكون لدى ترامب اربع سنوات أخرى لإعادة تشكيل الحكومة وفرصة لتعزيز إرثه.

رسائل التهنئة توالت على ترامب وكان في مقدمتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وسط دعوات داخل الکيان للاحتفال.

وبغض النظر عن العلاقات المضطربة عبر الأطلسي خلال فترة رئاسته السابقة وانتقاده الشديد لحلف شمال الأطلسي ونظرته المختلفة إلى حرب أوكرانيا وموقفه من تغير المناخ، لكن القادة سارعوا بإرسال الرسائل للرئيس الجمهوري السابق وقالوا إنهم مستعدون للعمل معه لكنهم سيدافعون عن مصالح أوروبا.

الكرملين بدوره رد بحذر بعد إعلان ترامب فوزه قائلاً إن الولايات المتحدة لا تزال دولة معادية وإن الوقت سيوضح ما إذا كان خطابه بشأن إنهاء حرب أوكرانيا سيترجم إلى حقيقة.