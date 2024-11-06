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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات العدو عند الاطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس بمسيرتين انقضاضيتين اصابتا اهدافهما بدقة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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