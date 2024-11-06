الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

اكتمال فصول جديدة من مشروع إبادة قطاع غزة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مختلف المناطق في قطاع غزة موقعاً عشرات الشهداء والجرحى. وقصفت غارات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحي في جباليا فيما دمرت مربعاً سكنياً ومنزلين في بيت لاهيا.

العالم - فلسطين

فصول من القتل والتدمير متواصلة على قطاع غزة تنفيذاً لمخطط الابادة الاسرائيلية.

المناطق الشمالية لقطاع غزة تحتضر ما بين مطرقتي القصف وسندان الحصار حيث يتركز القصف الاسرائيلي على تلك المناطق منذ اسابيع تحت حصار كامل.

ففي بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة استشهد عدد من الفلسطيين واصيب اخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين. وفي بيت لاهيا شمالي القطاع ايضاً استشهد واصيب عدد أخر جراء استهداف جيش الاحتلال مربعاً سكنياً و قصف منزلين كما استشهد فلسطيني و اصيب اربعة اشخاص في غارة اسرائيلية على حي الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع.

الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان الواقع بين بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة الذي يعد شرياناً حيوياً لانقاذ الجرحى يخوضون صراعاً من اجل البقاء في ظل الحصار والقصف وتعرضت معظم اقسامه الحيوية للقصف حسبما افاد به مدير المسشتفى حسام ابو صفية الذي قال في مكالمة هاتفية مع أحد الصحفيين ان معظم الطوابق تعرضت للقصف المباشر، ولاسيما الطابق الثالث الذي كان يضم الأدوية والمعدات الطبية التي تم تسليمها قبل بضعة أيام واصفاً فناء المستشفى بجبل من الركام نتيجة نيران المدفعية.

ما يدور في قطاع غزة ليس حرباً بل مشروع ابادة جماعية ينفذه الاحتلال تعبير اعتمدته المقررة الاممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز عند توصيفها الوضع الانساني في غزة. وفي أحدث تغريدة لها قالت المقررة أن ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حرباً، بل يجب تسميته إبادة جماعية.

وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة إكس تقريراً للأمم المتحدة يفيد بسماح إسرائيل الشهر الماضي بدخول 30 شاحنة مساعدات يومياً فقط إلى قطاع غزة مؤكدة وجود عدة وسائل تستخدمها "إسرائيل" لتدمير الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

غزة تباد والعيون علی المعركة الانتخابية الأمريكية

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ 397

المقررة الأممية: لا تسموا ما يحدث في غزة حربا فهو "إبادة جماعية"

الصحة العالمية: 14 ألف مريض بغزة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي