اكتمال فصول جديدة من مشروع إبادة قطاع غزة

العالم - فلسطين

فصول من القتل والتدمير متواصلة على قطاع غزة تنفيذاً لمخطط الابادة الاسرائيلية.

المناطق الشمالية لقطاع غزة تحتضر ما بين مطرقتي القصف وسندان الحصار حيث يتركز القصف الاسرائيلي على تلك المناطق منذ اسابيع تحت حصار كامل.

ففي بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة استشهد عدد من الفلسطيين واصيب اخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين. وفي بيت لاهيا شمالي القطاع ايضاً استشهد واصيب عدد أخر جراء استهداف جيش الاحتلال مربعاً سكنياً و قصف منزلين كما استشهد فلسطيني و اصيب اربعة اشخاص في غارة اسرائيلية على حي الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع.

الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان الواقع بين بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة الذي يعد شرياناً حيوياً لانقاذ الجرحى يخوضون صراعاً من اجل البقاء في ظل الحصار والقصف وتعرضت معظم اقسامه الحيوية للقصف حسبما افاد به مدير المسشتفى حسام ابو صفية الذي قال في مكالمة هاتفية مع أحد الصحفيين ان معظم الطوابق تعرضت للقصف المباشر، ولاسيما الطابق الثالث الذي كان يضم الأدوية والمعدات الطبية التي تم تسليمها قبل بضعة أيام واصفاً فناء المستشفى بجبل من الركام نتيجة نيران المدفعية.

ما يدور في قطاع غزة ليس حرباً بل مشروع ابادة جماعية ينفذه الاحتلال تعبير اعتمدته المقررة الاممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز عند توصيفها الوضع الانساني في غزة. وفي أحدث تغريدة لها قالت المقررة أن ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حرباً، بل يجب تسميته إبادة جماعية.

وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة إكس تقريراً للأمم المتحدة يفيد بسماح إسرائيل الشهر الماضي بدخول 30 شاحنة مساعدات يومياً فقط إلى قطاع غزة مؤكدة وجود عدة وسائل تستخدمها "إسرائيل" لتدمير الفلسطينيين.