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حزب الله:استهدف مجاهدونا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية للرصد والرقابة شمال غرب حيفا بصلية صاروخية والمسيرات الانقضاضية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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