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جيش الاحتلال: اطلاق صفارات الانذار في غور الاردن للاشتباه بتسلل مسيرات

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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