الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال:مقتل مستوطن في "كفار مسريك" جنوب عكا جراء سقوط شظية صاروخية بشكل مباشر على مركبته خلال القصف الصاروخي من لبنان

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :