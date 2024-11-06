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مصادر الاحتلال: تظاهرات في "تل ابيب" ومستوطنات ومدن اخرى احتجاجا على اقالة يوآف غالانت
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مصادر الاحتلال: الآلاف يتجمعون في القدس ويتظاهرون ضد قانون التجنيد واقالة غالانت
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مصادر الاحتلال:مقتل مستوطن في "كفار مسريك" جنوب عكا جراء سقوط شظية صاروخية بشكل مباشر على مركبته خلال القصف الصاروخي من لبنان
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جيش الاحتلال: اطلاق صفارات الانذار في غور الاردن للاشتباه بتسلل مسيرات
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مصادر لبنانية:الطائرات الصهيونية شنت غارات استهدفت بلدات السلطانية ومجدل سلم وبرعشيت
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حزب الله:استهدف مجاهدونا قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية للرصد والرقابة شمال غرب حيفا بصلية صاروخية والمسيرات الانقضاضية
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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات العدو عند الاطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس بمسيرتين انقضاضيتين اصابتا اهدافهما بدقة
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اعلام الاحتلال: مقتل جندي "اسرائيلي" واصابة اخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ اليوم في مستوطنة افيفيم
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اعلام الاحتلال: طائرة مسيرة تصيب مباشرة مصنعا يحتوي على خزانات امونيا في المنطقة الصناعية "اخزيف" قرب ليمان
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عراقجي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الفنلندية ان الاتحاد الاوروبي لم يتخذ اي اجراء ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
مصادر الاحتلال: تظاهرات في "تل ابيب" ومستوطنات ومدن اخرى احتجاجا على اقالة يوآف غالانت
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.