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حزب الله يقصف لأول مرة تل أبيب بصاروخ ’فاتح 110’.. تعرف عليه!

حزب الله يقصف لأول مرة تل أبيب بصاروخ ’فاتح 110’.. تعرف عليه!
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان أنها قصفت قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من صواريخ دخلت الخدمة اليوم من نوع "فاتح 110".

العالم - لبنان

وقالت المقاومة في بيانها إن هذه العملية تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء (لبيك يا نصر الله)”.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة “تسرفين” التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب تل أبيب (يافا المحتلة) بصواريخ “فاتح 110”.

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وكشف الاعلام الحربي عن مواصفات صاروخ “فاتح 110″، وهو صاروخ أرض – أرض نقطوي، يستهدف في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى (10 أمتار).

ويتميز الصاروخ بقدرة تدميرية عالية، ويمكن أطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة، كما يعمل بالوقود الصلب. ودخل هذا الصاروخ الخدمة في 6-11-2024.

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يبلغ طول الصاروخ (8.8) أمتار، وقطره (616 ملم). ويبلغ وزنه الكلي (3450 كلغ)، ووزن رأسه الحربي (500 كلغ)، بمدى يبلغ (300 كلم).

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