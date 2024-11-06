شاهد.. غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وارتقاء شهداء

العالم - لبنان

ومساء اليوم، شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة، التي استهدفت مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت. وتركزت الغارات بالقرب من حي الاميركان وبرج البراجنة وحارة حريك. كما استهدفت الغارات محيط ملعب الراية والليلكي والمعمورة.

وفي منطقة النبطية، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدف فيها حيي الراهبات والبياض في مدينة النبطية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة علمان في قضاء مرجعيون.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى في مدينة النبطية واتبعها بغارة مماثلة مستهدفا مبنى على طريق النبطية -زبدين. وكان العدو هدد صباحا بضرب 4 مباني في النبطية وطريق زبدين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت المنطقة الصناعية في بلدة كفررمان والمحاذية لجادة نبيه بري في النبطية، وهي تضم مئات المحال التجارية والصناعية. وبعد أقل من نصف ساعة من الغارة الاولى، أغار الطيران المعادي ثانية، على المنطقة الصناعية في كفررمان.

بالفيديو | مشاهد من الغارات التي استهدفت منطقة النبطية وكفر رمان

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كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر، وبلدتي جبشيت ومحرونة، ادت الى تدمير مسجد البلدة.

ومساء اليوم، قصفت طائرات الاحتلال بلدة البازوزية ومنطقة برج الهوا في القاسمية جنوبي لبنان. وأغار الطيران الاسرائيلي على أطراف بلدات البرغلية والشبريحة، ويارون وياطر.

وأفادت مصادر اعلامية بأن غارة معادية استهدفت بلدة البيسرية ومنزلا غير مأهول في بلدة الصرفند – عين القنطرة، ولا إصابات. فيما أصيب عدد من المواطنين اثر غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة البازورية، وتعمل فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية على نقلهم إلى المستشفيات.

واستهدفت مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق ابل السقي – برغز ما ادى الى استشهاد سائقها. وشنت قوات العدو شنت 3 غارات على بلدة شبعا – قضاء حاصبيا وقصفتها بالمدفعية في شكل عنيف.

وفي صور، استشهد مواطن واصيب عدد من الجرحى في الغارة المعادية على منزل بلدة البازورية، ونقلوا جميعا إلى مستشفى صور.

شهداء وجرحى في البقاع

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في حي الشيقان في مدينة بعلبك، فدمر منازل متقاربة لعائلات من آل أبو إسبر، ما أدى إلى استشهاد (5) مواطنين، في حين وما زالت عمليات رفع الركام، وانتشال الجثامين والجرحى متواصلة.

وارتقى (5) شهداء اثر غارات استهدفت بلدة المشرفة في محيط مدينة الهرمل، إضافة إلى إصابة (7) جرحى. ودمرت الغارات منزلين ووتسببت بخسائر في المحيط.

بالفيديو | مشاهد من مكان الغارة في الهرمل

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وأفادت مصادر طبية بأن حصيلة الغارة الصباحية على بلدة العين في البقاع الشمالي، أدت إلى ارتقاء (7) شهداء وجريحين وتدمير منزل.

وأوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تدوينة له عبر منصة “اكس”، أن المحافظة تعرضت اليوم لـ (20) غارة، سقط جراءها (30) شهيداً و(35) جريحاً.

وفي منطقة بعلبك أيضاً، شن الطيران المعادي غارات استهدفت محلة “عمشكي” في المدينة، وتلال رأس العين، وبلدة مشمشة بجوار بلدة قرحا، وكفردان، وسهل بلدة تمنين التحتا. واستهدفت طائرات الاحتلال بلدات يونين وطاريا وبريتال في منطقة البقاع.

وفي البقاع الأوسط، شنت طائرات الاحتلال غارتين استهدفتا محيط الناصرية.

واغارت طائرات الاتلال على معبر قلد السبع – شمال غرب الهرمل على الحدود مع سوريا، في ظل تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء الهرمل.