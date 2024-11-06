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حزب الله: استهدفنا تحركا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرة الرابعة بصلية صاروخية
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حزب الله: استهدفنا تحركا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرة الثالثة بصلية صاروخية
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حزب الله: استهدفنا تحركا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرة الثانية بصلية صاروخية
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حزب الله: قاعدة حيفا المستهدفة تتبع سلاح البحرية في جيش العدو الإسرائيلي وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات
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حزب الله: نفذنا للمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية في خليج حيفا في إطار سلسلة عمليات "خيبر"
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يديعوت أحرونوت: بخلاف الأخبار الأولية التي تحدثت عن مقتل عامل أجنبي جنوب عكا جراء سقوط صاروخ تبين أن القتيل هو مستوطن إسرائيلي
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حزب الله: نفذنا هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيلو التابعة للفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي جنوبي تل أبيب للمرة الأولى
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غارة إسرائيلية تستهدف منزلا على طريق بلدة كوثرية الرز جنوب لبنان
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صفارات الانذار تدوي في الاغوار خشية تسلل طائرات مسيرة
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اعلام الاحتلال: مقتل جندي "اسرائيلي" واصابة اخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ في مستوطنة افيفيم
حزب الله: نفذنا هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيلو التابعة للفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي جنوبي تل أبيب للمرة الأولى
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.