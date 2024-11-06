الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت أحرونوت: بخلاف الأخبار الأولية التي تحدثت عن مقتل عامل أجنبي جنوب عكا جراء سقوط صاروخ تبين أن القتيل هو مستوطن إسرائيلي

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :