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حزب الله: نفذنا للمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية في خليج حيفا في إطار سلسلة عمليات "خيبر"

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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