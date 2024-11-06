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استطلاع قناة عبرية: الأغلبية ترى نتنياهو خطرا على أمن الكيان

استطلاع قناة عبرية: الأغلبية ترى نتنياهو خطرا على أمن الكيان
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ 13 الإسرائيلية، تراجعًا في الثقة بزعيم الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث أشار 52% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن "نتنياهو" يشكل خطراً على أمن الكيان الصهيونيخصوصا بعد التسريبات الأمنية الأخيرة.

العالم - الاحتلال

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، انه فيما يتعلق بمنصب وزير الحرب اعتبر 60% من المستطلَة آراؤهم أن يوآف غالانت هو الأجدر بالمنصب، مقابل 14% فقط يفضلون يسرائيل كاتس.

ورأى 66% من المشاركين أن إقالة “غالانت” تمت لدوافع حزبية، بينما اعتبر 25% أنها تصب في مصلحة "إسرائيل".

ومساء أمس الثلاثاء، أقال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الحرب يوآف غالانت، وعين خلفا له وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وقال “نتنياهو” بمؤتمر صحفي “قررت إنهاء خدمة وزير الحرب غالانت وتعيين كاتس مكانه، وهناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الحرب”، مضيفا أن “أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الحرب لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة”.

ويأتي قرار نتنياهو بإقالة غالانت في ظل صراعات سابقة نتجت عن خلافات حول العدوان على غزة بشأن تأسيس حكم عسكري للإحتلال في قطاع غزة وإصرار غالانت على إنجاز خطة “اليوم التالي” للحرب، ورفضه للتعديلات بالجهاز القضائي للاحتلال.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في آذار/مارس الماضي، بعد قرار مماثل أصدره نتنياهو بإقالة غالانت، قبل أن يتم إلغاء القرار بسبب الاحتجاجات الاسرائيلية الواسعة.

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