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الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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