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صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم ويرؤون والريحانية بالجليل الغربي

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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