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إعلام الاحتلال: إصابة طائرة من طراز "سيسنا" اليوم وعلى متنها طيار زمتدرب بشظايا صواريخ الفاعات الجوية خلال قصف صاروخي من لبنان

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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