الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: الإنجاز الوحيد الذي حققه الجيش الإسرائيلي خلال ما سماها "المناورة البرية" هو تدمير البيوت والبنى التحتية المدنية وتجريف الأراضي الزراعية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :