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حزب الله: استهدفنا تحركا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرة السادسة بصلية صاروخية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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