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مصادر لبنانية: غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل بمحافظة بعلبك شرقي البلاد

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

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