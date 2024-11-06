الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :