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قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية وتدهم منازل فيها

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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