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إعلام الاحتلال: عملية دهس تستهدف قوات الجيش عند حاجز عاناتا شمال شرق القدس

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

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