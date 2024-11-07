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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة الفخاري بمدينة خانيونس جنوبي القطاع
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قصف مدفعي اسرائيلي على غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بسلسلة من العبوات الناسفة في مخيم طولكرم
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قوات الاحتلال تطلق النار على شاب في بلدة عاناتا شمال شرق القدس
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إعلام الاحتلال: عملية دهس تستهدف قوات الجيش عند حاجز عاناتا شمال شرق القدس
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إعلام الاحتلال: عملية دهس تستهدف قوات الجيش عند حاجز عاناتا
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية وتدهم منازل فيها
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جرافات الاحتلال تشرع بجرف الطرقات في مخيم نور شمس شرقي طولكرم
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قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تقتحم مدينة طولكرم
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غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف منطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية لبيروت
قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة الفخاري بمدينة خانيونس جنوبي القطاع
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.