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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف منطقة الفخاري بمدينة خانيونس جنوبي القطاع

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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