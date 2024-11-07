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زوارق جيش الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار تجاه ساحل مدينة غزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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