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قوات الاحتلال تقتحم للمرة الثانية خلال 24 ساعة مخيمي نورشمس وطولكرم وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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