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سرايا القدس: استهدفنا الاليات العسكرية المقتحمة لمخيم طولكرم بعدد من العبوات الناسفة محققين اصابات مباشرة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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