الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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الصحة بغزة: نناشد جميع الهيئات والمنظمات بضرورة ارسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها الى مستشفيات شمال القطاع

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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