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كتائب شهداء الاقصى: تفجير عبوات شديدة الانفجار بجنود واليات الاحتلال في مخيم طولكرم وتحقيق اصابات مباشرة بصفوف العدو

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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