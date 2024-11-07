الكيان الاسرائيلي يجدد غاراته على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والاوزاعي

العالم - لبنان

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال غارات عنيفة جدا على مناطق الضاحية وطالت مناطق الحدت وحارة حريك وتحويطة الغدير والاوزاعي.

وتعرضت منطقة الأوزاعي المحاذية لمطار بيروت الدولي لثلاث غارات إسرائيلية ألحقت أضرارا بصالات المغادرة والمدرج السابع عشر في المطار. وطالت الغارات أيضا مناطق تحويطة الغدير والقائم وحارة حريك والحدث في الضاحية، مخلفة أضرارا كبيرة في المباني السكنية المستهدفة. وكانت الضاحية الجنوبية تعيش حالة من الهدوء منذ نحو اسبوع.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على لبنان والذي بدأته يوم الاثنين 23/09/2024 بغارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

ومساء الاربعاء، شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة، التي استهدفت مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتركزت الغارات بالقرب من حي الاميركان وبرج البراجنة وحارة حريك. كما استهدفت الغارات محيط ملعب الراية والليلكي والمعمورة.