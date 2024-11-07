الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 9 غارات اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بعد منتصف الليل

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :