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سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بجرافة في مخيم نورشمس محققين اصابات مباشرة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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