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الهلال الاحمر الفلسطيني: اصابة سيدة بشظايا قصف اسرائيلي على مخيم طولكرم

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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