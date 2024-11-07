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بالفيديو.. مناشدات لاحياء تحت الركام شمال القطاع لا يجدوا من يسعفهم!

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تتواصل الغارات الاسرئيلية منذ ليل امس وحتى الصباح اليوم على منازل المدنيين ومناطق متفرقة من قطاع غزة.

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ارتقاء 6 شهداء وعدد من الاصابات جراء استهدف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع، بالاضافة استهداف المدفعية والمسيرات الاسرائيلية للمدنيين ما اسفر عن ارتقاء شهداء واصابة اخرين.

واوضح ان العملية البرية الاسرائيلية مستمرة حتى اليوم، حيث تناور قوات واليات الاحتلال في مناطق ببيت لاهيا ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، التي حولها الاحتلال الى كومة رماد وركام جراء عمليات النسف المتواصلة للمربعات السكنية وحرق منازل المدنيين.

واضاف ان قوات الاحتلال تواصل الاستهداف المباشر طواقم الاسعاف والدفاع المدني، ما ادى لخرجوها عن الخدمة قصرا منذ 17 يوما، مشيرا الى ان طواقم الاسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من انتشال المصابين من تحت ركام المنازل شمال قطاع غزة، رغم وجود مناشدات لمدنيين احياء تحت الركام لاجلاءهم.

المزيد بالفيديو المرفق..

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