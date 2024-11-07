مراسل العالم: حزب الله يصعق الاحتلال بعمليات نوعية استهدفت عمق الكيان

العالم - خاص العالم

وقال حسين عز الدين مراسل قناة "العالم" في جنوب لبنان، إنه بخصوص كم العمليات فالمقاومة الاسلامية في لبنان نفذت بالامس 36 عملية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، وبالحديث عن المواقع المستهدفة فاستهدفت المقاومة الاسلامية قاعدة حيفا البحرية، وقاعدة تسرفين هذه القاعدة التي تحوي كليات تدريب وكليات اركان بجنوب تل ابيب بالقرب من مطار بن غوريون، وكريات اشمونه، والكاريوت، وصفد، موضحا أن كل هذه المواقع والنقاط والقواعد كانت في مرمى صواريخ ومسيرات المقاومة الاسلامية.

وأضاف مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن صباح اليوم عن سقوط قتيل بين جنوده في المعارك الدائرة جنوب لبنان والتي تدور في محيط بلدة مارون الراس والتي استهدفتها المقاومة من الجهة الشرقية 6 مرات بصليات صاروخية مستهدفة العديد من التحشدات التي كانت تنتشر بين مستوطنتي "دوفيف" و"افيفيم" والتي تطلان على بلدة مارون الراس والتي ايضا بدورها تطل عليهما هذه البلدة، موضحا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يفلح بتطويقها او حتى بالدخول بين منازلها وبقي في الجهة الشرقية الجنوبية، اي المتاخمة للحدود اللبنانية الفلسطينية، مستعينا طبعاً بموقع "جل الدير" الذي يقع على شمال شرق هذه البلدة بقصف البلدة بوابل من القذائف المدفعية والغارات الصاروخية.

وتابع المقاومة الاسلامية في لبنان نفذت عمليات طالت العديد من مستوطنات الحافة الامامية مع فلسطين المحتلة وايضا الجولان السوري المحتل، وايضا بعض المستوطنات المنتشرة على تراب الجولان السوري المحتل، بالاضافة الى انكفاء جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه مستعمرة المطلة من الجهتين، الجهة الجنوبية لناحية بلدة كفر كلا والجهة ايضا الجنوبية الشرقية لناحية بلدة الخيام.

وأشار مراسلنا أن هذه التطورات تأتي في سياق المرحلة التي رسمتها المقاومة، واكد عليها بالامس الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عندما تحدث عن ثوابت ثلاثة هي الثابت الاول الذي يتمركز ويتموضع في الميدان، وايضا الذي سيحسم موضوع المسار الميداني، والثابت الثاني هو اي التفاوض يجب ان يكون تحت سقف السيادة اللبنانية، والثابت الثالث هو التفاف بيئة المقاومة وقاعدة المقاومة، وايضا وضع المقاومه بهذه الجهوزية وبعدما كشف الحزب عن بعض ما لديه من منشآت كـ "منشأة عماد 5" وايضا صاروخ فاتح 110 وغيره من الصواريخ البعيدة المدى، قابلها اعتداءات اسرائيلية طالت العديد من القرى الجنوبية لا سيما في قرى قضاء مدينة صور.