الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب شهداء الاقصى: مجاهدونا أوقعوا قوة مشاة اسرائيلية بكمين محكم في بمخيم طولكرم مؤكدين سماع صراخ الجنود

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :