الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية: المهم بالنسبة لنا هو اداء الحكومة الامريكية فان لدينا تجارب مريرة من سياسات وتوجهات الحكومات الامريكية السابقة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :