البنك المركزي الأوروبي.. فوز ترامب يهدد الاقتصاد العالمي

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وتوقع المحافظ فرنسوا فيليروي خلال مؤتمر في مدينة ليون بفرنسا أن تجلب الولاية الثانية لترامب معها "مزيدا من الحمائية التجارية والمزيد من العجز في الموازنة الأميركية"، معتبرا ان هذين الأمرين يزيدان من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ومن حاجة أوروبا لإعادة التعبئة.

ورأى فيليروي أن تعهد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات "يعني ارتفاع التضخم، وعلى الأغلب انخفاض النمو في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زيادة حالة عدم اليقين قد تلقي أيضا بثقلها على النمو.

وقال فيليروي إن "الانتخابات الأميركية يجب أن تدق ناقوس الخطر لأوروبا" بعد "فترة تكاسل طويلة"، محذرا من أن "أوروبا تلج هذا السياق الجديد وهي تعاني من نقاط ضعف جلية" تشمل "التراجع التكنولوجي" و"الانقسامات السياسية".