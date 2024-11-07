للمرة الثانية في 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس

العالم - فلسطين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح الخميس، إن "عدداً كبيراً من آليات الاحتلال ترافقها أربع جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي".

وأضافت أنها "سارت باتجاه (منطقة) دوار العليمي، واتجهت نحو دوار اليونس وشارع السكة ودوار اكتابا باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة".

وتابعت: "آليات الاحتلال تتمركز في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض".

فيما "تقوم جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس عند مدخل المخيم، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين المدمرة من الاقتحامات السابقة"، وفق الوكالة.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرق القدس، ما أدى إلى استشهاد 778 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت العشرات، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.