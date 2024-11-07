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غرفة عمليات المقاومة اللبنانية حول مواجهات الخيام: تنفيذ اكثر من 70 عملية في 3 أيام دمرنا خلالها 4 دبابات بالصواريخ ومقتل وجرح طواقمها

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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