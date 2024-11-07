الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: مقتل جندي واصابة 2 اخرين جراء رشقة صاروخية من لبنان على أفيفيم

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :