شاهد.. التظاهرات تغزو الشوارع بكيان الاحتلال احتجاجا على قرارات نتنياهو

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سحل وضرب واعتقال بحق المتظاهرین الذين يواصلون النزول للشارع الاسرائيلي بتل ابيب والقدس المحتلة وبعدة مناطق داخل الكيان المحتل للاحتجاج على قرار اقالة وزير الحرب يوآف غالانت محملين نتنياهو وضع العراقيل امام الوصول صفقة تبادل.

وقال الباحث بالشأن الاسرائيلي، اياد الزعيم، ان " من الواضح ان غالانت كان معارضا لسياسته بشكل عام ولذلك تخلص منه. من المؤكد ان الاسرائيليين سيخرجون في الشوارع وسيكون هناك زخم كبير للمظاهرات، والايام ستدل عن مدى تاثيرهم، لكن الاكيد ان هناك مظاهرات كبرى".

الالاف من المحتجين قاموا باغلاق عدة شوارع وطرقات رئيسية بالقدس المحتلة وتل ابيب واشعال الاطارات، فيما حاولت الشرة فتحت الطرقات امام حركة السير مستخدمة خراطيم المياه لمنع المتظاهرين من التقدم نحو منزل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.

واشار المحلل السياسي، عماد منى الى ان " لا يروق له التظاهرات المتواجدة بالشوارع، وهم ضد التظاهرات بالشوارع، لكن هذه التظاهرات في حالة تزايد وتصاعد وتسبب اعاقات في السير ولذلك بدأ يزيد العنف، العنف لم يتوقف فكان دائما موجودا يعلو ويهبط".

ونشرت الشرطة والاجهزة الامنية المئات من عناصرها بمحيط التظاهرات، وسط تخوفات امنية من وقوع صدامات مع انصار اليمين المتطرف الاسرائيلي من اتباع وزير الامن الداخلي المتظرف اتمار بن غفير.