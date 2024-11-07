شاهد.. ماذا يعني إدخال صاروخ ’فاتح 110’ للمواجهة مع الصهاينة؟

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وأوضح "الحاج علي" أن ما خرج من بيان حزب الله عن اطلاق صاروخ "فاتح 110"، وهو صاروخ باليستي، يحمل دلالات ورسائل مهمه، فان اطلاقه من لبنان يختلف عن اطلاقه من اماكن اخرى ابعد، وبالتالي المسافة التي يصل فيها الى هدفه هي اقرب بكثير بالاضافة الى القوة التدميرية العالية التي يحملها هذا الصاروخ.

وأضاف أن ما تفضل به الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم البارحة، خلال كلمته عندما قال "اننا جاهزون الى حرب استنزاف طويلة"، اولا هذا يعطينا في البعد العام ان حزب الله استعاد عافيته واستوعب الصدمة التي تعرض لها، مشيرا الى أن الميدان لم يتاثر فبعد ساعات من اعلان استشهاد السيد حسن نصر تم اطلاق ما بين 80 الى 120 صاروخ باعتراف الكيان الصهيوني، وهذا يعني ان البنية القيادية لحزب الله على الجبهة لم تختلف ابدا، ولكن كان يعول الكيان الصهيوني انه بعد كل هذه الصدمات ان يعاني حزب الله وان يرتبك وان ينتقل هذا الارتباك الى الميدان، ويستغله في التوغل البري.

وأكد ان الصدمات التي تعرض لها حزب الله استوعبها وحولها الى طاقة ايجابية كبيرة جدا لدى المقاتلين من اجل منع الكيان الصهيوني من الوصول الى اهدافه ويندرج هذا ضمن اطار تصاعدي، وهذا جاء بين سطور كلمة الشيخ نعيم قاسم عندما قال ان "العمليات العسكرية سوف تتصاعد" هذا يعني انها تاخذ منحى اكبر، والاعلان عن مرحلة "ايلام العدو" والان الاعلان عن مرحلة استخدام صواريخ ثقيلة ودقيقة هذا يعني ان كل المنشآت الحيوية في قلب فلسطين المحتلة هي تحت مرمى الحزب.

ورأى الحاج علي أن الهدف الاساسي من تصعيد حزب الله يعود للسياسة، أي طالما ان الكيان الصهيوني لم يقدم ورقة يعرب فيها عن نواياه لوقف اطلاق النار، لذلك وجب اجباره على وقف اطلاق النار، بالاضافة الى مراعاة الجهوزية العالية في الميدان لحرب استنزاف طويلة.

وأضاف "على خلاف ما يتوقع الكثيرون ان الانتخابات الامريكية وفوز ترامب قد يقدم شيء من الحلول للمنطقة، أرى ان ترامب لن يقدم اي شيء بل على العكس ممكن ان يتلقى نتنياهو دعما كبيرا وبالتالي لابد من تدريج القوة بشكل تصاعدي، ولابد من الانتقال من مرحلة الى اخرى وتكبيد العدو خسائر كبيره لارغامه على وقف اطلاق النار.