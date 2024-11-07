الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: الشهيد السيد نصرالله وباقي شهداء ملحمة هذه الايام زادوا الاسلام شرفا وعزة ومنحوا جبهة المقاومة كرامة وقدرة مضاعفة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :