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آية الله خامنئي: لقد رحل سيدنا العزيز الى اعلى مراتب الشهادة وحقق ما كان يتمناه لكنه ترك لنا ذكرى خالدة ألا وهي حزب الله

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

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