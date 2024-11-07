شاهد.. قوات الاحتلال تصعد من اعتداءاتها شمالي الضفة الغربية

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وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد يوما بعد يوم في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل عمليتها العسكرية الواسعة والعنيفة شمال الضفة الغربية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها بآليات عسكرية مدججة وسط إطلاق الرصاص بكثافة وبصورة عشوائية، تخللتها اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين واعتقالات، مما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخرين، ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى سبعمئة وسبعة وسبعين شهيدا، بينهم مئة وسبعة وستون طفلا.

أما في مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث استهدف المقاومون في مخيم نورشمس قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، كما شرعت جرافات الاحتلال في تخريب الممتلكات والبنية التحتية لمخيم نور شمس.

ومن شمال الضفة إلى جنوبها، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومخيمات بيت لحم وسط اشتباكات بين تلك القوات والمقاومين الفلسطينيين، في وقت أصيب خمسة أطفال بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الاحتلال.

وفي غرب الضفة الغربية، حيث قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بعد اقتحام بلدة عزون شرقي قلقيلية، لترتفع حصيلة اعتقالات جيش الاحتلال في أنحاء الضفة إلى نحو عشرين شخصا خلال ساعات.

وفي تطور خطير، أفادت صحيفة 'هآرتس' العبرية بأن الكنيست أقر قانونا يسمح بترحيل أقارب منفذي العمليات الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة تصل إلى عشرين عاما.