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آية الله خامنئي: لقد شهد حزب الله بشجاعة وحنكة الشهيد نصرالله نموا استثنائيا وتحول لتنظيم لم ولن يتمكن العدو المدجج بالسلاح من التغلب عليه

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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